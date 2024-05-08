Manavgat\'ta Dans ve Müzik Festivali Başladı

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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'nin tarihi Side Limanı'nda düzenlediği 'Dans ve Müzik Festivali' dün başladı.

Manavgat Belediyesi'nin 7 ve 8 Mayıs günlerinde tarihi Side Limanı'nda düzenlediği 'Dans ve Müzik Festivali' başladı. Festivalin açılışına, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter, birim müdürleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Açılış korteji ile başlayan festivalin ilk gününde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Dağıstan'dan 780 dansçı sahne aldı.

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter, Side'nin bir dünya markası olduğunu belirterek, "Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Side'mizde bu festivalleri yapmak bizim için bir gurur kaynağı. Side, bizim markamız. Onu daha da parlatmak, dünyaya açmak için bu tarz festivallerin devamını getireceğiz. Bu festivalimiz dünyanın dört bir yanından bir araya gelen insanlar için kültürel bir köprü işlevi görüyor. Başkan'ımızın da dediği gibi 'Manavgat'ı mutlu insanların kenti yapacağız'" dedi.

Festival, bu akşam Side Limanı'nda devam edecek.