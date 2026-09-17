Manavgat'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Manavgat'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi'nde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün öldüğü belirlenirken cenazesi Manavgat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
İbrahim Yavuz'un (48) kullandığı traktör, Sarılar Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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