Manavgat Belediyesi Başkan Vekili Çiçek, Doğal Gaz Çalışmalarını Yerinde İnceledi - Son Dakika
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Manavgat Belediyesi Başkan Vekili Çiçek, Doğal Gaz Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Manavgat Belediyesi Başkan Vekili Çiçek, Doğal Gaz Çalışmalarını Yerinde İnceledi
18.06.2026 10:40  Güncelleme: 12:04
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Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Yeniköy'deki doğal gaz taşıyıcı hat çalışma sahasını ziyaret ederek projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı. Doğal gazın ilçeye kazandırılmasıyla ekonomik ve çevre dostu enerjiye geçilmesi hedefleniyor.

(ANTALYA) - Manavgat'ın doğal gaz altyapısına kavuşması için başlatılan çalışmalar kapsamında Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Yeniköy'deki taşıyıcı hat çalışma sahasını yerinde inceledi. Sahada teknik ekiplerle bir araya gelen Çiçek, projenin mevcut durumu ve ilerleme takvimi hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Manavgat için bu proje büyük bir dönüşümü simgeliyor. Doğal gazın ilçeye kazandırılmasıyla birlikte vatandaşlar, ısınma ve mutfak ihtiyaçları için çok daha ekonomik ve çevre dostu bir enerji kaynağına erişim imkanı bulacak. Bunun yanı sıra kömür ve odun gibi katı yakıtların yerini temiz ve çevre dostu bir enerjinin alması, hava kalitesine de olumlu katkı sağlayacak.

Projenin Manavgat için kritik bir altyapı yatırımı olduğunu vurgulayarak çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirten Başkan Vekili Mehmet Çiçek, yaptığı açıklamada, "Doğal gaz çalışmalarını yerinde inceledik. Çevre dostu enerjiyi önemsiyoruz. En kısa zamanda Manavgat'ımız doğal gaza kavuşuyor. Tüm çalışmalarımız sürdürülebilir bir Manavgat içindir. Çalışmalarda emeği geçen tüm kurumlara, emekçilere teşekkür ediyoruz. Daha konforlu bir Manavgat için çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Manavgat Belediyesi, projenin zamanında tamamlanması için ilgili kurumlarla koordineli biçimde çalışmalarını sürdürüyor. Doğal gazın Manavgat'a ulaşmasıyla birlikte hem hanelerin hem de işyerlerinin enerji maliyetlerinde ciddi bir düşüş yaşanması, ilçe ekonomisine de önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat Belediyesi Başkan Vekili Çiçek, Doğal Gaz Çalışmalarını Yerinde İnceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat Belediyesi Başkan Vekili Çiçek, Doğal Gaz Çalışmalarını Yerinde İnceledi - Son Dakika
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