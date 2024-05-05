Manavgat\'ta Dolu ve Fırtına Tarım Ürünlerine Zarar Verdi

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(ANTALYA) - Manavgat'ta dün Saraçlı, Belenobası, Evrenseki, Kalemler, Çolaklı ve Gebece Mahallelerinde yaşanan dolu yağışı ve fırtına, yüzlerce dönümlük bir alanda açıkta yetiştirilen tarım ürünlerine zarar verdi. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, zarar gören bölgelerde inceleme yaptı.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Manavgat'ta dün kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı etkili oldu. Yağışın ardından Başkan Kara, Belediye Başkan Yardımcıları, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri zarar gören mahallelerde inceleme başlattı. Bölgede yapılan ilk incelemede, dolu ve fırtınanın ekili arazilerde büyük oranda zarar verdiği tespit edildi. İncelemelerde, karpuzların saplarından koptuğu, buğday, arpa, zeytin ve narenciye ürünlerin tanelerinin döküldüğü, arı kovanlarının da yerle bir olduğu görüldü.

Afet bölgelerinde incelemelerde bulunan Kara, şunları söyledi:

"Dün akşam üzeri haberi aldık. Geçe geç saatlere kadar sahadan bilgi aldık. Kısa bir sürede yoğun ve büyük taneleri olan bir doluyla beraber bütün tarım alanlarının çok kötü olduğunu gördük. Sabah erkenden çalışmalara başladık. Saraçlı bölgesinden başladık Belenobası'ndayız. Burası daha öncede yangın afeti geçiren bir bölge. Bu kez de dolu ile bir savaş veriyoruz. Arılarımız perişan olmuş. Karpuzlarımız, sebzelerimizi yok olmuş durumda. Bölgede ciddi bir sorun var. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerimiz, Ziraat Odası Başkanımız Rasim Metin, belediye başkan yardımcılarımız burada. Sahayı görüyoruz. Hem İlçe Tarım Müdürlüğü'ne, hem Kaymakam'ımız hem de Sayın Vali'mize durum hakkından bilgi vereceğiz. Bu bölgenin tarım açısından sigortalanması da çok zor. Doğal afet kapsamına sokularak bu insanlara yardım etmek gerekiyor. Bu köylerimiz, ormana yakın, tarım ve hayvancılıkla geçinen yerler. Yangından dolayı da çok etkilenmiş bölgelerimiz. İnsanlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor."