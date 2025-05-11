Manavgat'ta Engelliler Haftası'na Özel HürFEST Düzenlendi

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, Engelliler Haftası dolayısıyla "HürFEST-Özgürce Yaşam Festivali" düzenlendi. Festivale katılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Engelliler Haftası sadece bir hatırlatma değil, aslında bir farkındalık çağrısıdır. Engelsiz bir Manavgat'ı hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Manavgat Belediyesi Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen "HürFEST-Özgürce Yaşam Festivali"nde bir araya geldi. Festivale, Belediye Başkanı Kara ile eşi Hacer Ceyhan Kara, Meliha Ercan Vakfı Genel Müdürü Nil Batu, belediye başkan yardımcıları, eğitmenler, özel bireyler ve aileleri katıldı.

Festivalde özel bireylerin gönüllerince eğlenmesi amacıyla paten, animasyon ve dans gösterileri, 'just win' parkur yarışları, sergi alanları, çuval yarışı, mini konser ve dans performansları yer aldı.

Başkan Kara, engelsiz yaşamın bir hak olduğuna vurgu yaparak, "Engelliler Haftası sadece bir hatırlatma değil, aslında bir farkındalık çağrısıdır. Özel bireylerimiz bizim için çok kıymetli. Onların hayata katılmaları, kendilerini özgürce ifade etmeleri için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Engelsiz bir Manavgat'ı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.