Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan dolu tarım alanlarında hasara yol açtı - Son Dakika
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan dolu tarım alanlarında hasara yol açtı

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde etkili olan dolu tarım alanlarında hasara yol açtı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan dolu, kentin yüksek kesimlerindeki mahallelerde hasara neden oldu. Dolu nedeniyle sokaklar beyaza bürünürken, birçok meyve ağacı ve tarım arazisi zarar gördü. Vatandaşlar traktör ve iş makineleri yardımıyla yol açma çalışması yaparken, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, zararın kavun, karpuz, zeytin ve kiraz bostanları ile üzüm bağlarında meydana geldiğini belirtti. Hasar tespit çalışmaları ise ilçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatıldı.

05.05.2024 09:29
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan dolu, tarım alanlarında hasara yol açtı.

Kentin yüksek kesimlerindeki Saraçlı, Gebece, Belenobası, Oymapınar, Değirmenli ve Güzelyalı mahallelerinde, gece saatlerinde etkili olan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü, çok sayıda meyve ağacı ve tarım arazisi zarar gördü.

Araçların mahsur kaldığı bölgede, vatandaşlar traktör ve iş makineleri yardımıyla yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, gazetecilere, kavun ve karpuz bostanları başta olmak üzere zeytin ve kiraz ağaçlarıyla üzüm bağlarında büyük zarar meydana geldiğini söyledi.

Ekili tarım arazilerinin de doludan olumsuz etkilendiğini ifade eden Metin, "İlçe Tarım ilçe Müdürlüğü ekipleriyle bölgede hasar tespit çalışmalarını başlattık." dedi.

Kaynak: AA

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