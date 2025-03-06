Manavgat'ta Fevzipaşa ve Atatürk Caddeleri Yenileniyor - Son Dakika
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Manavgat'ta Fevzipaşa ve Atatürk Caddeleri Yenileniyor

Manavgat Belediyesi, Fevzipaşa ve Atatürk caddelerinde gerçekleştireceği yenileme çalışmalarıyla bölgedeki ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor. Proje, esnaf ve vatandaşlar için modern ve güvenli bir çevre sunmayı amaçlıyor.

06.03.2025 14:25
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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, ilçenin en eski ve en işlek caddeleri arasında yer alan Fevzipaşa ve Atatürk caddelerinde yenileme çalışmasına başladı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Projemiz tamamlandığında hem yayalar hem de sürücüler açısından çok daha konforlu ve düzenli bir ulaşım imkanı sunularak, bölgedeki esnafımıza katkı sağlanacak" dedi.

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Fevzipaşa ve Atatürk caddelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak mevcut asfalt ve kaldırım düzenlemeleri kaldırılarak, altyapı güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Ardından yenilenen ve genişletilen yol kaplamaları ve modern aydınlatmalarla bölgeye yeni bir görünüm kazandırılacak.

Kara, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu caddelerin ilçenin ticari ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Belediye olarak, kentimizin gelişimini sürdürülebilir şekilde sağlamayı en büyük önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Fevzipaşa ve Atatürk caddeleri, Manavgat'ın en eski ve en yoğun kullanılan caddeleri arasında yer alıyor. Ancak zaman içinde oluşan yıpranmalar, yetersiz kalan altyapı ve trafik yoğunluğu, bu bölgelerde bir yenileme ihtiyacını doğurdu. Vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, bu iki önemli caddemizi modern, estetik ve güvenli hale getirmek için çalışmalarımıza başladık. Projemiz tamamlandığında hem yayalar hem de sürücüler açısından çok daha konforlu ve düzenli bir ulaşım imkanı sunularak, bölgedeki esnafımıza katkı sağlanacak. Vatandaşlarımızın desteği ve anlayışıyla birlikte, kentimize yakışır bir yenileme çalışmasını hayata geçiriyoruz. Tamamlandığında hepimizin gurur duyacağı modern bir şehir dokusuna kavuşacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta Fevzipaşa ve Atatürk Caddeleri Yenileniyor - Son Dakika

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