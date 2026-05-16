Manavgat\'ta Gazze İçin Yardım Kermesi

16.05.2026 21:55
Manavgat'ta düzenlenen kermeste Gazze'ye destek toplandı, yabancı turistler ve çocuklar ilgi gösterdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Gazze için yardım kermesi organize edildi.

Manavgat Kudüs Platformu öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kermese, bölgede yaşayan vatandaşlar ve tatil için ilçeye gelen yabancı turistler ilgi gösterdi.

Manavgat Kudüs Platformu Başkanı Mehmet Gayretli, buradaki konuşmasında, Gazze'de yaşanan insanlık dramının tüm dünyada olduğu gibi Antalya ve Manavgat'ta da büyük üzüntü yarattığını belirtti.

Kermese katılımın önceki dönemlere göre çok daha yoğun olduğunu dile getiren Gayretli, şunları söyledi:

"Burada Filistin bayrağını gören yabancı turistler standımıza gelerek destek veriyor, yardımda bulunuyor. Özellikle çocukların ilgisi çok büyük. Toplanan tüm yardımlar, platformumuz bünyesindeki sivil toplum kuruluşları vesilesiyle Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırılacak. Müslüman kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için bu kermes ve destek etkinliklerimizi sürdüreceğiz."

Anadolu Gençlik Derneği Manavgat Şube Başkanı Ahmet Ali Gök de dünyadaki tüm mazlum coğrafyalarda akan kanın durmasını temenni ettiklerini, savaşın bitmesini ve çocukların yüzünün gülmesini istediklerini ifade etti.

Kermes alanında alışveriş yapan 11 yaşındaki Poyraz Arslan da Gazze'deki çocuklara yardımcı olabilmek için kumbarasındaki paralarla bir şeyler satın aldığını belirtti.

Stantlardan alışveriş yapan Alman turistler de savaşın bir an önce bitmesini istediklerini söyledi.

Kaynak: AA

