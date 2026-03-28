Manavgat'ta Heyelan: Yol Yeniden Açıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan kara yolunda Karayolları ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.
İlçede etkili olan yağışlar sonrası Antalya'yı Konya'ya bağlayan Seydişehir-Manavgat kara yolunda, Murtiçi ile Güçlüköy mahalleleri arasında heyelan meydana geldi.
Yamaçlardan yola düşen kaya ve toprak parçaları sebebiyle yol trafiğe kapandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemleri alınarak ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.
