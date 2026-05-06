Manavgat Şelalesi Mesire Alanı, "Hıdırellez Şenliği" ile Yeniden Kullanıma Açıldı

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi tarafından yenileme ve düzenleme çalışmaları tamamlanan Şelale Mesire Alanı, "Hıdırellez Şenliği" ile yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

Manavgat Şelalesi Mesire Alanı açılış programı, Hıdırellez'in birlik, umut ve bereket dolu atmosferinde yoğun katılımla gerçekleşti. Sanatçı Osman Derin'in konseri, gül dikimi etkinliği ve çeşitli sürpriz programlar katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Şenlik boyunca hem geleneksel Hıdırellez coşkusu hem de baharın enerjisi bir arada hissedildi.

Açılışa Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Hıdırellez'in Manavgat'ımıza sağlık, mutluluk ve bolluk getirmesini temenni ediyorum"

Çiçek, Hıdırellez'in toplumsal birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir gelenek olduğunu belirterek, "Baharın müjdecisi, umudun ve bereketin simgesi Hıdırellez'in coşkusunu hep birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Doğanın yeniden canlandığı, dileklerin filizlendiği bu müstesna günde; birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışma duygularımızın daha da güçlenmesini diliyorum. Hıdırellez'in Manavgat'ımıza sağlık, mutluluk ve bolluk getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Mesire Alanı baştan sona yenilendi

Yenilenen mesire alanına ilişkin de bilgi veren Çiçek, "Hemşehrilerimizin daha konforlu ve keyifli vakit geçirebilmesi için mesire alanımızı kapsamlı şekilde yeniledik. Kapasitemizi artırarak ünite sayımızı 55'e çıkardık. Çocuklarımız için oyun alanlarını daha güvenli hale getirdik. Zemin ve peyzaj düzenlemeleriyle burayı doğayla uyumlu estetik bir yaşam alanına dönüştürdük" dedi.

Önceki başkanlara teşekkür

Çiçek, mesire alanının yapımında ve geliştirilmesinde emeği geçen önceki dönem belediye başkanlarına da teşekkür ederek, "Bu vesileyle ilk olarak burayı yapan merhum Mahmut Şimşek başkanımıza, sonrasında geliştiren Mustafa Erkan Ersoy başkanımıza teşekkür ediyorum. Yenilenen mesire alanımızın Manavgat'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şenlik kapsamında Hıdırellez'in en bilinen geleneklerinden biri olan ateş üzerinden atlama ritüeli de gerçekleştirildi. Vatandaşlar, yakılan ateşin üzerinden atlayarak dilek diledi.