Manavgat\'ta Hükümlülerin Topluma Kazandırılması İçin Protokol İmzalandı

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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi ile Manavgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında hükümlülerin topluma kazandırılması ve suç oranlarının düşürülmesi amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandı.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil tarafından imzalanan iş birliği protokolünün temel amacı, özellikle kamuya yararlı bir işte çalıştırılması kararı verilen hükümlüleri topluma yeniden kazandırmak olacak.

Çalışma sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için Manavgat Belediyesi ile Manavgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında güçlü bir iş birliği sağlanacak. Protokol ile birlikte hükümlülerin, toplumla kaynaşarak yeniden suç işlemelerini engellemeye yönelik tedbirlerin alınması hedefleniyor.

Protokolün hukuki dayanağı

Manavgat Belediyesi ve Manavgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasındaki iş birliği protokolü, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun gibi bir dizi hukuki düzenlemeye dayanıyor. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 50/1-f maddesi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/8-c maddesi, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 105/A maddesi ve 106/3 maddesi protokolün hukuki dayanaklarını oluşturuyor.