Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, Sorgun'da Vatandaşlar ile Buluştu

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, iftar programları kapsamında Sorgun Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Manavgat'ta iftar programları devam ediyor. Bu kapsamda Sorgun Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde verilen iftar yemeğine, Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar programında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Vekili Çiçek, ramazan ayının birlik, dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini söyledi. Çiçek, ramazan ayının bereketini ve paylaşmanın huzurunu Sorgun Mahallesi'nde vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını belirterek, "Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlendiği bu mübarek ayda paylaştığımız sofraların, ettiğimiz duaların ve gönül birlikteliğimizin daim olmasını diliyorum" dedi.