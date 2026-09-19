Manavgat'ta kıyı temizliğinde Vali Şahin izmarit uyarısında bulundu - Son Dakika
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Manavgat'ta kıyı temizliğinde Vali Şahin izmarit uyarısında bulundu

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Manavgat\'ta kıyı temizliğinde Vali Şahin izmarit uyarısında bulundu
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Dünya Temizlik Günü'nde Manavgat Ulualan Sahili'nde kıyı temizliği etkinliği düzenlendi. Vali Hulusi Şahin etkinlikte izmaritlerin deniz yaşamını tehdit ettiğini belirterek çağrı yaptı; Antalya'da 60'ın üzerinde plaj Dumansız Plaj statüsüne çıktı.

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla Manavgat Ulualan Sahili'nde kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi, DenizTemiz Derneği/TURMEPA ve Manavgat Belediyesi işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, Vali Hulusi Şahin ve eşi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Öntaş, AFAD İl Müdürü Necmi Erçin, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri, aktivistler, çevre gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında Vali Hulusi Şahin ve katılımcılar tarafından sahil boyunca yapılan temizlik çalışmasında çevre duyarlılığına dikkat çekildi.

Vali Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ulualan'ın yalnızca sahili ve kumsalıyla değil, barındırdığı zengin ekosistemle de özel bir bölge olduğunu belirtti. Şahin, "Burada göçmen kuşlar, kıyı kuşları, caretta carettalar, yeşil deniz kaplumbağaları var. Sadece hayvanlar da değil, kum zambakları, fıstık çamları ve endemik türlerin hem flora hem fauna açısından çok zengin olduğu özel bir coğrafyadayız." dedi.

"İzmaritlerini toplayın götürün"

Bu doğal alanların korunması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bu çok özel coğrafyaya ihtimam göstermemiz ve kıymetini bilmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Temizlik çalışmasında kıyılarda özellikle izmaritlerinin çevre ve deniz yaşamını tehdit ettiğine dikkat çeken Vali Şahin, "İzmarit o kadar çok ki ilk dalga bunları alıyor, denize götürüyor. Denizde şişiyorlar, patlıyorlar ve deniz yaşamını da tehdit ediyorlar. O yüzden özellikle bu zehirli atıklara çok dikkat etmemiz lazım." diye konuştu.

Şahin, sigara kullanan vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Plajlarımızı, kumsallarımızı kirletmeyin. İzmaritlerinizi toplayıp götürün. Çevrenin, insanların, başka canlıların sağlığına ve deniz yaşamına saygı gösterin." dedi.

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında yılbaşından bu yana Antalya'da deniz odaklı çevre duyarlılığı ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirten Şahin, çalışmaların Antalya Valiliği koordinasyonunda sürdürüldüğünü söyledi.

"Dumansız Plaj" uygulaması

Şahin, Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında hayata geçirilen "Dumansız Plaj" uygulamasına da değinerek, "Dumansız Plaj uygulamasının ilkini Antalya'da biz başlattık. Şu anda Antalya'da 60'ın üzerinde plajımız Dumansız Plaj statüsüne çıktı." bilgisini paylaştı.

Kara kaynaklı kirliliğin önlenmesine yönelik bariyer uygulamaları ile plastik kullanımının azaltılması amacıyla hayata geçirilen içme suyu istasyonları ve depozito sisteminin yaygınlaştırılması çalışmalarının da inisiyatif kapsamında yürütüldüğünü ifade eden Şahin, çevre duyarlılığı çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğine dikkati çekti.

Şahin, AFAD ve Kızılay gönüllüleri, sivil toplum kuruluşları ve çevre aktivistlerinin de etkinliğe önemli katkı sunduğunu dile getirerek, "Sizlerin çalışmalarıyla belli bir bilinç seviyesine ulaşacağız. Biz temizleriz, bu bilince ulaşmayan insanlar bir gün sonra daha kötü hale getirirler. Ama bu bilinci ihya edersek, sonunda göreceksiniz ki onlar kirletmemeye başlayacaklar. Bunun için çalışacağız." şeklinde konuştu.

Vali Şahin, program kapsamında Kuş Gözlem Sahası yapılması planlanan alanda da incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA
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