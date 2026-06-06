Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekibine ateş açan 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulualan Plajı mevkisinde kum hırsızlığına yönelik operasyon düzenledi. Bu sırada suçüstü yakalanan şüpheliler, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken ekiplere ateş açtı.
Kovalamaca sonrası şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Kum çalınırken kullanılan iş makinesi ve kamyon, yediemin otoparkına çekildi.
Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin çalışması sonucu 2 şüpheli yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Manavgat'ta Kum Hırsızları Jandarma ile Karşılaştı - Son Dakika
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