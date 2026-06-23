Manavgat'ta Mesleki Fuar Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat'ta Mesleki Fuar Açıldı

Manavgat\'ta Mesleki Fuar Açıldı
23.06.2026 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri fuarında öğrencilere mesleki eğitimin önemi anlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde "Mesleğimi Seçiyorum, Geleceğimi ve Ülkemin Geleceğini İnşa Ediyorum" fuarı açıldı.

Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen fuarın açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öz, yaptığı konuşmada, fuarın amacının ilçedeki Mesleki Teknik Anadolu Liselerinin çalışmalarını halkla ve öğrencilerle paylaşarak, yetenekli çocukları bu okullara yönlendirmek olduğunu söyledi.

Fuar kapsamında, öğrencilere mesleki ve teknik eğitimin önemi aktarılırken, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmeleri, okul-sektör işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmalar paylaşıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Manavgat, Antalya, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Mesleki Fuar Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı
Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var
’Şapkalılar’ suç örgütüne operasyon: 4’ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi 'Şapkalılar' suç örgütüne operasyon: 4'ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu

13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
13:30
“NATO Zirvesi“ operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
"NATO Zirvesi" operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
13:06
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
12:59
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
12:51
İntihar sanılmıştı Eşini öldürüp korkuluklara asmış
İntihar sanılmıştı! Eşini öldürüp korkuluklara asmış
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 14:09:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Mesleki Fuar Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.