Manavgat'ta Motosiklet Otomobile Çarptı, İki Yaralı

16.08.2025 22:54
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.

Total Kavşağı Çakal Deresi mevkisinde Aysu Türkan Öztürk(20) idaresindeki 07 BPU 232 Plakalı motosiklet, Ejder Aksak idaresindeki 07 BGR 343 plakalı otomobile çarptı.

Kazada Öztürk ve motosiklette yolcu olarak bulunan Yusuf Şükrü Keser (20) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

