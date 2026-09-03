Manavgat'ta orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına ilk etapta 6 helikopter ve 2 uçakla havadan, 10 arazöz ve diğer araçlarla karadan müdahalesi sürüyor.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Manavgat'a bağlı Örenşehir Mahallesi'nde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlere ilk etapta 6 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 75 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahaleye başlandı. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğunlukla çalıştığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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