Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Metin İşgören (73) yönetimindeki 33 RZ 429 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Aşağı Işıklar Mahallesi mevkisinde sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile eşi M.İ, kızı A.Y.D, torunları İ.D. ve A.Z.D. yaralandı.
Yaralılardan sürücü İşgören, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Manavgat'ta otomobil kaza sonucu sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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