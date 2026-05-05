Manavgat\'ta Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alanya yönüne seyreden Mehmet Ali Y. yönetimindeki 07 LF 626 plakalı otomobil, Manavgat Caddesi'nde bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile beraberindeki Şerafettin A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
