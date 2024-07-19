Manavgat'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Manavgat'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, D-400 karayolu Ulualan mevkisinde park eden bir araçtan inip yan yola geçmeye çalışan Mustafa Yiğit'e, bir otomobil çarptı. Yiğit olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Araç sürücüsü olan A.K'nin ehliyetsiz olduğu ve olaydan sonra kaçtığı belirtildi.

19.07.2024 11:19
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

D-400 karayolu Ulualan mevkisinde aracını çalışır vaziyette emniyet şeridine park ettikten sonra araçtan inip yan yola yaya olarak geçen Mustafa Yiğit'e (60), A.K'nin (16) kullandığı 42 AKV 534 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Yiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen ve araçtaki yolcuları bırakıp giden A.K'nin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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