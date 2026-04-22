Manavgat'ta Rüşvet Davası: 5 Tutuklama

22.04.2026 23:05
Manavgat'ta eski belediye yönetimine yönelik rüşvet iddialarıyla 21 zanlı gözaltına alındı, 5'i tutuklandı.

Antalya'da, Manavgat Belediyesinin önceki yönetimi dönemindeki "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" iddialarına ilişkin gözaltına alınan 21 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 5'i, savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden M.A, S.D, Ö.B, M.Y. ve A.Ö. tutuklandı, 9 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi hakkında da ev hapsi tedbiri uygulandı.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "suç işleme amacıyla örgüt kurmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül 2025'te tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti.

Devam eden operasyonlarda eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A'nın da aralarında bulunduğu 8 zanlı daha tutuklanmıştı. 2 Aralık 2025'te düzenlenen başka bir operasyonda ise 19 şüpheli gözaltına alınmış, 3'ü tutuklanmış, 10 Mart'ta ise gözaltına alınan 40 zanlıdan 12'si tutuklanmıştı.

Şüphelilerden bazılarının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmalarının ardından tutuklu sayısı 11 olmuştu.

Öte yandan, Manavgat Belediyesine yönelik başka bir soruşturma sonucundaki davada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
