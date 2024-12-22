Manavgat\'ta Sel Felaketi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Gece Boyu Çalıştı

Güncel

(ANTALYA)- Manavgat'ta yaşanan selin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi, 936 personel ve 304 araçla gece boyu çalışmalarını sürdürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa ve tüm daire başkanları ile birlikte afetin en yoğun yaşandığı Side Kemer mevkisinde çalışmaları yerinde inceledi. Böcek, eksiklerin tespit edilerek yaraların sarılması için yapılması gereken ne varsa yerine getirileceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı ve ilgili daire başkanlıklarına bağlı personel, Manavgat'ta yaşanan selin ardından gece boyu sahada çalışmalarını sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi Manavgat Aşevi de sel mağdurları ve çalışan personeller için 500 kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de afetin en yoğun yaşandığı Side Kemer mevkisinde incelemelerde bulundu.

Başkan Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar, Mustafa Erdem, Sururi Çorabatır ve Aykut Kaya ile birlikte ilk olarak Manavgat Belediyesi'ni ziyaret ederek, Başkan Niyazi Nefi Kara'dan bilgi aldı. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, kısa sürede yoğun bir yağışın düşmesi nedeniyle afet oluştuğunu belirterek "Tek tesellimiz can kaybı olmaması" dedi.

"Esnafımızın ve hemşehrilerimizin yanındayız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de 936 personel ve 304 araçla Manavgat'ta yaşanan afetin ardından çalışmalara destek verildiğini aktaran Böcek, "Afetler siyaset üstü olaylardır. Sayın Valimiz de buradaydı. Kurum kuruluşlarla, iktidarıyla muhalefetiyle siyaset üstü davranarak kimin üzerine ne düşüyorsa yapılması gerek. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili daire başkanlarımız, ASAT Genel Müdürü, şube müdürleri ve tüm bürokratlarımızla buradayız. Esnafımızın ve hemşehrilerimizin yanındayız" diye konuştu.

"Üzerimize düşen ne varsa yapacağız"

Vatandaşlar, esnaf ve muhtarlarla görüşen Başkan Muhittin Böcek, "Yapılacak tespit ve çalışmaların ardından bu afetten ders çıkararak tıpkı Manavgat yangınında olduğu gibi siyaset üstü bir çalışmayla tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yapılması gereken ne varsa yapılacağına inanıyorum. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Bir kez daha Manavgatlı hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Dün olduğu gibi, bugün de yarın da üzerimize düşen ne varsa yapacağız" ifadelerini kullandı.