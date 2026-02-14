Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Meydanda Vatandaşlara Çiçek Dağıttı

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara çiçek dağıttı.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, eşi Hatice Çiçek, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, CHP Manavgat Kadın Kolları Başkanı Dilşad Taş, CHP Manavgat Gençlik Kolları Başkanı Hasan Özer ve meclis üyeleri meydanda kurulan stantta vatandaşlarla bir araya gelerek çiçek dağıttı.

Sevginin sadece özel günlerde değil, hayatın her anında yaşatılması gereken bir değer olduğunu belirten Başkan Vekili Çiçek, "Sevgi; ailede, sokakta, iş hayatında bizleri bir arada tutan en güçlü duygudur. Yaptığımız her işin merkezinde insan var. Hemşehrilerimize hizmet ederken en büyük gücümüz; sevgi, saygı ve anlayıştır. Sevgi dolu bir dünya, sevgi dolu bir ülke, sevgi dolu bir Manavgat olması dileğiyle tüm vatandaşlarımızın Sevgililer Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.