Manavgat Belediyesi'nden "Selvi Boylum Al Yazmalım" ile Nostaljik Akşam

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Yeşilçam klasiği "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmini vatandaşlarla buluşturdu. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen özel gösterim vatandaşlara nostaljik bir akşam yaşattı.
Manavgat Belediyesi'nin Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlediği film gösterimi öncesinde fuaye alanında gerçekleştirilen müzik dinletisi ve kokteyl geceye renk kattı. Salonda oluşan atmosferle vatandaşlar ezgiler eşliğinde Sevgililer Günü'nün ruhunu doyasıya yaşadı.
Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek programa katılarak salondaki vatandaşlara çiçek dağıttı. Hemşehrilerle yakından ilgilenen Çiçek, Sevgililer Günü'nü kutlayarak bu özel akşamı paylaştı.
