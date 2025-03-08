Manavgat'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Jandarma Suç Araştırma Timi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah, mühimmat taşıyan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin 8 adrese düzenlediği operasyonda 10 tabanca, 10 av tüfeği, 10 tabanca fişeği ve 120 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
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