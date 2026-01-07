Bülent Ecevit'in İsmi, Manavgat'ta Yaşatılacak

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Meclisi'nde alınan kararla, Sorgun Mahallesi'nde bulunan 8114 ve 8134 numaralı sokakların ismi, "Bülent Ecevit Bulvarı" olarak değiştirildi.
Manavgat Belediye Meclisi'nde görüşülen isim değişikliği teklifi, yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi. Kararla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı ve eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in ismi Manavgat'ta yaşatılacak. İsim değişikliğine ilişkin karar, gerekli idari işlemlerin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Demokrasiye, sosyal adalete ve halkçı belediyecilik anlayışına önemli katkılar sunmuş olan merhum Başbakanımız Bülent Ecevit'in ismini kentimizde yaşatmaktan onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
