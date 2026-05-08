Manavgat Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali Sona Erdi

Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali, sona erdi. İki gün süren festivalde farklı ülkelerden gelen halk dansları ekipleri sahne aldı. Tarihi Apollon Tapınağı'nda gerçekeleşen etkinlikte, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Kabardey Balkar Cumhuriyeti, Kazakistan ve Kırgızistan'dan gelen ekipler sahne aldı. Toplam 11 grup ve yaklaşık 600 katılımcının yer aldığı festival boyunca ekipler, ülkelerine özgü dansları ve müzikleri sahneye taşıdı. Festivale Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"SANAT VE DANS BİZLERİ BİRLEŞTİRİYOR"

Başkan Vekili Mehmet Çiçek, sanatın ve kültürün birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Barışın ve kardeşliğin ortak dili olan müzik, sanat ve dans sayesinde farklı kültürler aynı sahnede buluştu. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm ekiplerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Side'miz, bu festival boyunca dünya kültürlerini bir araya getiren özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Bu güzel etkinliğin önümüzdeki yıllarda da aynı coşku ve dostlukla devam etmesini temenni ediyorum. Tüm dünya çocuklarının savaşsız, barış içinde, sanat ve müzikle büyümesini diliyorum" diye konuştu.