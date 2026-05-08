Manavgat Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali Sona Erdi

08.05.2026 10:53  Güncelleme: 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen ve Side Antik Kenti'nde gerçekleştirilen Uluslararası Halk Dansları Festivali, farklı ülkelerden gelen dans ekiplerinin katılımıyla başarılı bir şekilde sona erdi. Festival, kültürlerin bir araya gelmesini sağladı.

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali, Side Antik Kenti'nde yoğun katılımla gerçekleşti. İki gün süren festival, farklı coğrafyalardan gelen halk dansları topluluklarını Manavgat'ta bir araya getirdi.

Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali, sona erdi. İki gün süren festivalde farklı ülkelerden gelen halk dansları ekipleri sahne aldı. Tarihi Apollon Tapınağı'nda gerçekeleşen etkinlikte, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Kabardey Balkar Cumhuriyeti, Kazakistan ve Kırgızistan'dan gelen ekipler sahne aldı. Toplam 11 grup ve yaklaşık 600 katılımcının yer aldığı festival boyunca ekipler, ülkelerine özgü dansları ve müzikleri sahneye taşıdı. Festivale Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"SANAT VE DANS BİZLERİ BİRLEŞTİRİYOR"

Başkan Vekili Mehmet Çiçek, sanatın ve kültürün birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Barışın ve kardeşliğin ortak dili olan müzik, sanat ve dans sayesinde farklı kültürler aynı sahnede buluştu. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm ekiplerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Side'miz, bu festival boyunca dünya kültürlerini bir araya getiren özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Bu güzel etkinliğin önümüzdeki yıllarda da aynı coşku ve dostlukla devam etmesini temenni ediyorum. Tüm dünya çocuklarının savaşsız, barış içinde, sanat ve müzikle büyümesini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Belediye, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı
ABD’li turist, Hong Kong’daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi ABD'li turist, Hong Kong'daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay 5. Dairesi’nin kararını hukukçular yorumladı Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı
Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı

11:15
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal’a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
10:59
Bavullarını bile hazırlamıştı Taraftarın “Gidiyor“ dediği isim kalacak
Bavullarını bile hazırlamıştı! Taraftarın "Gidiyor" dediği isim kalacak
10:32
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
10:26
Ünlü sanatçıya şöhreti getiren video Şimdilerde Türkiye’de adını bilmeyen yok
Ünlü sanatçıya şöhreti getiren video! Şimdilerde Türkiye'de adını bilmeyen yok
09:51
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
09:27
Marmaris Belediyesi’nden skandal karar Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
Marmaris Belediyesi'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 11:34:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Manavgat Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.