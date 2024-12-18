Manavgat'ta Yeni Kreş ve Gündüz Bakımevi Temeli Atılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manavgat'ta Yeni Kreş ve Gündüz Bakımevi Temeli Atılıyor

Manavgat Belediyesi, Ilıca Mahallesi'nde yapılacak yeni kreş ve gündüz bakımevi için temel atma törenini 20 Aralık'ta gerçekleştirecek. Proje, çocukların eğitimine katkı sağlayacak ve çalışan annelere kolaylık sunacak.

18.12.2024 12:27  Güncelleme: 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile iş insanı Kadirhan Berber arasında imzalanan protokol çerçevesinde Ilıca Mahallesi'nde yapılacak Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin temel atma töreni, 20 Aralık Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Manavgat Belediyesi, eğitim ve sosyal hizmet alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Ilıca Mahallesi'ne yapılacak yeni kreş ve gündüz bakımevi, bölgedeki çocukların eğitimine katkı sağlayacak ve çalışan anneler için de büyük bir kolaylık sunacak.

Ilıca Mahallesi, 805 Ada 1 Parsel üzerinde inşa edilecek bin 500 metrekare büyüklüğündeki Ilıca Kreş ve Gündüz Bakımevi, modern ve donanımlı bir yapı sunacak. Kreş ve Gündüz Bakımevi, 2 bin 115 metrekare yüz ölçümlü Manavgat Belediyesi'ne ait arsa üzerine inşa edilecek ve tamamlandıktan sonra belediyeye devredilecek. Çocukların eğitimi ve bakımının uzman personel tarafından yapılacağı tesise, anneler çocuklarını güvenle bırakabilecek.

Başkan Kara, projeye ilişkin, "Manavgat'ın her mahallesinde çocuklarımıza ve ailelerimize hizmet verecek projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Ilıca Mahallesi'ndeki kreş ve gündüz bakımevi, çocuklarımızın eğitimi için büyük bir fırsat olacak. Bu projede bizlere destek olan hayırsever iş insanı Kadirhan Berber'e teşekkür ediyoruz. Ayrıca, Manavgat Belediyesi olarak bizler de tüm olanaklarımızla bu projenin tamamlanması ve halkımızın hizmetine sunulması için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Manavgat, Güncel, Aralık, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Yeni Kreş ve Gündüz Bakımevi Temeli Atılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
08:51 Melisa Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na tatil isyanı Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı
08:21 Esenyurt’ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
07:24 MasterChef’e Beyza’nın ’’yalnızlığı’’ damga vurdu MasterChef'e Beyza'nın ''yalnızlığı'' damga vurdu
07:11 Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı’ndan verdi Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 21:26:20. #1.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Yeni Kreş ve Gündüz Bakımevi Temeli Atılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.