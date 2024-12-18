Manavgat'ta Yeni Kreş ve Gündüz Bakımevi Temeli Atılıyor

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(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile iş insanı Kadirhan Berber arasında imzalanan protokol çerçevesinde Ilıca Mahallesi'nde yapılacak Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin temel atma töreni, 20 Aralık Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Manavgat Belediyesi, eğitim ve sosyal hizmet alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Ilıca Mahallesi'ne yapılacak yeni kreş ve gündüz bakımevi, bölgedeki çocukların eğitimine katkı sağlayacak ve çalışan anneler için de büyük bir kolaylık sunacak.

Ilıca Mahallesi, 805 Ada 1 Parsel üzerinde inşa edilecek bin 500 metrekare büyüklüğündeki Ilıca Kreş ve Gündüz Bakımevi, modern ve donanımlı bir yapı sunacak. Kreş ve Gündüz Bakımevi, 2 bin 115 metrekare yüz ölçümlü Manavgat Belediyesi'ne ait arsa üzerine inşa edilecek ve tamamlandıktan sonra belediyeye devredilecek. Çocukların eğitimi ve bakımının uzman personel tarafından yapılacağı tesise, anneler çocuklarını güvenle bırakabilecek.

Başkan Kara, projeye ilişkin, "Manavgat'ın her mahallesinde çocuklarımıza ve ailelerimize hizmet verecek projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Ilıca Mahallesi'ndeki kreş ve gündüz bakımevi, çocuklarımızın eğitimi için büyük bir fırsat olacak. Bu projede bizlere destek olan hayırsever iş insanı Kadirhan Berber'e teşekkür ediyoruz. Ayrıca, Manavgat Belediyesi olarak bizler de tüm olanaklarımızla bu projenin tamamlanması ve halkımızın hizmetine sunulması için var gücümüzle çalışacağız" dedi.