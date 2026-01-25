Manavgat, Uğur Mumcu'yu Andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manavgat, Uğur Mumcu'yu Andı

25.01.2026 12:41  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, Manavgat Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Manavgat Şubesi iş birliğiyle düzenlenen programda anıldı. Programda konuşan Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, "Bir sabah bir şehirde bir sokak sustu ama ülke susmadı. Çünkü bir adamı öldürmek bir fikri gömmeye yetmez. Uğur Mumcu adı artık bir takvim yaprağı değil, bir vicdan tarihidir" dedi.

(ANTALYA) - Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, Manavgat Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Manavgat Şubesi iş birliğiyle düzenlenen programda anıldı. Programda konuşan Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, "Bir sabah bir şehirde bir sokak sustu ama ülke susmadı. Çünkü bir adamı öldürmek bir fikri gömmeye yetmez. Uğur Mumcu adı artık bir takvim yaprağı değil, bir vicdan tarihidir" dedi.

Demokrasi şehidi Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33'üncü yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programına Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, ADD Manavgat Şubesi yöneticileri, gazeteci ve yazarlar Orhan Bursalı ve Özlem Yüzak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında Mumcu'nun yaşamı, gazetecilik mücadelesi ve düşünce mirası, Orhan Bursalı ve Özlem Yüzak'ın katılımıyla gerçekleştirilen söyleşi ve soru-cevap bölümünde ele alındı. Söyleşide, Mumcu'nun araştırmacı gazeteciliğe katkıları, demokrasi ve özgür basın mücadelesindeki yeri vurgulandı.

Anma gecesinde ayrıca Manavgat Belediyesi Gençlik Korosu, Şef Tayfun Yılmaz yönetiminde Edip Akbayram'ın eserlerini seslendirdi.

Programda konuşan Çiçek, Mumcu'nun yalnızca bir gazeteci değil, aynı zamanda bir vicdan ve fikir insanı olduğunu belirterek, "Bir kalem vardı: korkudan ağır, hakikatten hafif; taşıyana ağır gelen, okuyanın zihnini açan. Bir adam geçti bu sokaklardan, cebinde dosyalar, yüreğinde memleket. Bir sabah bir şehirde bir sokak sustu ama ülke susmadı. Çünkü bir adamı öldürmek bir fikri gömmeye yetmez. Uğur Mumcu adı artık bir takvim yaprağı değil, bir vicdan tarihidir" ifadelerini kullandı.

Çiçek, Mumcu'nun ve tüm demokrasi şehitlerinin Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinde yol gösterici olmaya devam ettiğini aktararak, "Kalemin kılıçtan keskin olduğu gerçeğinin bedeli ödenerek yazılmış bir dipnottur Uğur Mumcu. Tüm demokrasi şehitlerimizin ruhu şad olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mehmet Çiçek, Uğur Mumcu, Manavgat, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat, Uğur Mumcu'yu Andı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

15:26
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:54
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
14:39
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
14:17
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı
Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 16:11:52. #7.11#
SON DAKİKA: Manavgat, Uğur Mumcu'yu Andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.