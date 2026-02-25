Manchester Camisi'ne Silahlı Giriş - Son Dakika
Manchester Camisi'ne Silahlı Giriş

25.02.2026 14:08
İngiltere'de teravih namazı sırasında camiye bıçak ve balta ile giren 2 kişiden biri gözaltına alındı.

İngiltere'deki Manchester Merkez Camisi'ne teravih namazı kılındığı sırada balta, bıçak ve çekiçle giren 2 kişiden 1'i gözaltına alındı, diğerini aranıyor.

Manchester Polisinden yapılan açıklamada, dün yerel saatle 20.40'ta (TSİ 23.40) Manchester Merkez Camisi'ne giren 2 kişinin, şüpheli tavırlarıyla dikkati çektiği belirtildi.

Cami görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, 40 yaşlarında bir kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin çantasından uyuşturucu ile kesici aletler çıktı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Manchester Central Emniyet Müdürü Simon Nasim, 2 şüphelinin teravih namazı sırasında camiye girdiğini belirterek "Hemen müdahale ederek 1 kişiyi gözaltına aldık, diğer şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Herhangi bir tehdit veya yaralı bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Nasim, bölgede polis sayısının artırıldığına işaret ederek "Sokaklarımızda silahlara yer yok. Tüm toplulukların ibadetlerini güven içinde yapmasını ve günlük hayatlarına korku olmadan devam etmesini sağlamakta kararlıyız." açıklamasında bulundu.

Üst aramasında bıçak ve çekiç bulundu

Manchester Merkez Camisi'nden yapılan açıklamada ise cami görevlilerinin dün akşam 2 kişiyi şüpheli tavırları nedeniyle polise ihbar ettiği belirtildi.

Caminin ana ibadet alanına giren şüphelilerden birinin elinde büyük bir çanta olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cami görevlileri, ana ibadet alanında, içinde balta olan bir çanta buldu. Şüphelilerden beyaz erkek, görevliler tarafından ayrı bir odaya götürüldü ve yapılan üst aramasında çekiç ve bıçağın da olduğu çeşitli silahlar ele geçirildi. Şahıs, olay yerine çağırılan polis tarafından gözaltına alındı. Siyahi erkek şüpheli ise polis gelmeden önce camiden ayrıldı."

Gerekli bilgi ve güvenlik kamerası görüntülerinin polise teslim edildiği kaydedilen açıklamada, cami cemaatine grup halinde hareket etme, ihtiyatlı olma ve özellikle çocukları yalnız bırakmama uyarısı yapıldı.

İngiltere'de Müslüman toplumunun büyüyen bir tehdit ve saldırganlıkla karşı karşıya olduğunun altı çizilen açıklamada, "Artan Müslüman karşıtı (İslamofobik) saldırılar ciddi bir endişe konusu. Bu riskle mücadele için acilen büyük bir kaynak ayrılmalı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
