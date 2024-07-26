Manchester Havalimanı'nda Polis Memuruna Cezai Soruşturma

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İngiltere'deki Manchester Havalimanı'nda 23 Temmuz'daki gözaltı işlemi sırasında yerde yatan kişinin yüzüne ve kafasına tekme atan polis memuru hakkında cezai soruşturma başlatıldı.

Ülkede polis teşkilatlarının eylemlerini denetleyen ve şikayetleri inceleyen "Bağımsız Polis Davranış Ofisinden (IOPC)" yapılan yazılı açıklamada, polis memuruna güç kullanımı dahil mesleki standartları ihlal ettiği iddiasıyla görevi kötüye kullanma suçundan soruşturulduğunu bildiren disiplin tebligatının gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, tebligatın mutlak cezayla sonuçlanacağı anlamına gelmediği, soruşturma sonunda konunun karar için Kraliyet Savcılığına sevk edilip edilmeyeceğine ve polisin disiplin soruşturmasına tabi tutulup tutulmayacağına karar verileceği kaydedildi.

"Mümkün olan en kısa sürede polis memuruyla görüşeceğiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IOPC Bölge Direktörü Catherine Bates, mümkün olan en kısa sürede polis memuruyla görüşeceklerini duyurdu.

Olaya karışanlardan biri ve aile üyeleriyle bir araya geldiğini belirten Bates, soruşturma ilerledikçe bu kişileri ve Manchester Polisini bilgilendirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Bates, aynı anda ikinci olaya karışan diğer kişiyle de en kısa zamanda görüşeceğini kaydederek, "Aileler, benden barış çağrılarını yinelememi ve bu olayın sonucu olarak herhangi şiddet eylemine göz yummadıklarını vurgulamamı istedi." ifadelerini kullandı.

IOPC Bölge Direktörü Bates, endişeleri dinlemek ve kuruluşun süreçteki rolünü açıklamak üzere Rochdale bölgesindeki bir dizi toplum lideriyle de bir araya geleceklerini ifade etti.

Polis şiddetine maruz kalanların Müslüman olması tepki çekti

Manchester Havalimanı'nda bir polisin, elleri yanda olacak şekilde yerde yüzükoyun yatan kişinin kafasını ve yüzünü defalarca tekmelediğini gösteren görüntüler, olaydan bir gün sonra 24 Temmuz'da sosyal medyada dolaşıma girmişti.

Havalimanında çıkan arbede nedeniyle gözaltı işlemi uygulayan polisin elektroşok silahlarını da çektiği olayda gözaltına alınan kişiye polisin hem tekme attığı hem de ensesine dirseğiyle vurduğu görülmüştü.

Olayın ardından Manchester Polisinden yapılan ilk açıklamada, bir kişiyi gözaltına almak isteyen memurların saldırıya uğradığı, bunun üzerine 4 kişinin silahlı polislerce gözaltına alındığı belirtilmişti. Bu polislerin silahlarının alınması riskiyle de karşı karşıya kaldıkları ifade edilen açıklamada, Mesleki Standartlar Müdürlüğü tarafından konunun incelendiği duyurulmuştu.

Polis şiddetine maruz kalan kişilerin Müslüman olması nedeniyle İngiltere'deki çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve tanınmış kişiler tepki açıklaması yapmıştı.

Manchester Polisinden daha sonra yapılan açıklamada, söz konusu polis memurunun açığa alındığı belirtilerek, insanların hissettiği büyük endişe ve kaygıyı anladıkları ifade edilmişti.

Polis şiddetine maruz kalan kişinin avukatı Ahmet Yakup da dün Rochdale Polis Karakolu önünde yaptığı açıklamada, olayın ardından çekilen tomografide müvekkilinin beyninde kist olduğunun tespit edildiğini söylemişti.