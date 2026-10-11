Manisa Akhisar\'da devrilen otobüste 11 kişi öldü, araç Bursa\'dan Denizli\'ye gidiyordu

Manisa Akhisar'da devrilen otobüste 11 kişi öldü, araç Bursa'dan Denizli'ye gidiyorduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Akhisar'daki kazada tur otobüsü devrildi ve 11 kişi yaşamını yitirdi. Bursa'dan Denizli'deki kaplıcalara giden, Metin Yavuz'un kullandığı 16 AED 124 plakalı otobüsün yola çıktığı belirtildi.
BURSA'DAN DENİZLİ'DEKİ KAPLICALARA GİDİYORLARMIŞ
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki kazada devrilen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği, Metin Yavuz'un kullandığı 16 AED 124 plakalı tur otobüsünün, Bursa'dan Denizli'deki kaplıcalara gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
Esra TÜRKER/BURSA,
Kaynak: DHA
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