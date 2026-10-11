Kazada 11 kişinin öldüğü tur otobüsünün mola görüntüsü ortaya çıktı

Kazada 11 kişinin öldüğü tur otobüsünün mola görüntüsü ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Akhisar'da TIR'la çarpıştığı kazada 11 kişinin öldüğü tur otobüsünün Mustafakemalpaşa'da mola verdiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde otobüsün saat 08.20'de 7 dakikalık mola verip yoluna devam ettiği görüldü.
MOLA ANINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Manisa'nın Akhisar ilçesinde TIR'la çarpıştığı kazada, 11 kişinin öldüğü tur otobüsünün, Mustafakemalpaşa ilçesinde mola verdiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Yolcularını aldıktan sonra bir akaryakıt istasyonuna giriş yapan otobüsün, saat 08.20'de ihtiyaç içi kısa bir mola verdiği görüldü. 7 dakika süren molanın ardından yolcuların yeniden bindiği otobüsün yoluna devam etti.
Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa),
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?