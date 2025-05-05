Manisa Barosu'nun 100. Yılı Törenle Kutlandı - Son Dakika
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Manisa Barosu'nun 100. Yılı Törenle Kutlandı

Manisa Barosu\'nun 100. Yılı Törenle Kutlandı

Turgutlu'da Manisa Barosunun 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

05.05.2025 13:34
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Manisa Barosunun kurulmasının 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Turgutlu Adliyesi'nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende İlçe Baro Temsilciliğince Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Programda Baro Temsilcisi Avukat Büşra Güneş, baroların önemine ilişkin konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa Barosu'nun 100. Yılı Törenle Kutlandı - Son Dakika

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