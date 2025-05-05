Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Manisa Barosunun kurulmasının 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Turgutlu Adliyesi'nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende İlçe Baro Temsilciliğince Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Programda Baro Temsilcisi Avukat Büşra Güneş, baroların önemine ilişkin konuşma yaptı.
Son Dakika › Güncel › Manisa Barosu'nun 100. Yılı Törenle Kutlandı - Son Dakika
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