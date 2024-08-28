Manisa BBSK, Akıl ve Zeka Oyunları ile Satranç Branşlarını Faaliyete Geçiriyor - Son Dakika
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Manisa BBSK, Akıl ve Zeka Oyunları ile Satranç Branşlarını Faaliyete Geçiriyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Akıl ve Zeka Oyunları ile Satranç branşlarının faaliyetlerine başlamak için protokol imzaladı.

28.08.2024 11:00  Güncelleme: 12:01
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü (Manisa BBSK), branş sayısını arttırıyor. Bu kapsamda Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Köseli ile Matematik Öğretmeni Kuzey Şimşek arasında satranç ile akıl ve zeka oyunları branşlarının faaliyetlerine başlaması için protokol imzalandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü (Manisa BBSK), Atıcılık ve Avcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Cimnastik, Dağcılık, İzcilik, Judo, Güreş, Karate, Okçuluk, Tenis, Voleybol ve Yüzme olmak üzere toplam 14 branşta faaliyetlerini sürdürüyor. 10 branşa imzalanan protokolle 2 yeni dal daha eklendi. Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Köseli ile Matematik Öğretmeni Kuzey Şimşek arasında yeni branşların faaliyetlerine başlaması için protokol imzalandı. İmza törenine BBSK Yönetim Kurulu Üyelerinden Eray Durukan da katıldı. Çocukların ve gençlerin problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesini sağlayacak akıl ve zeka oyunları ile satranç branşları imzalanan protokolle kuruldu. Protokol kapsamında Matematik Öğretmeni Kuzey Şimşek, Akıl ve Zeka Oyunları ile Satranç Branşları Koordinatörü olarak görev yapacak.

"Akıl ve zeka oyunları ile satranç branşlarına tüm çocuklarımızı bekliyoruz"

Yusuf Köseli kulüp bünyesine eklenen yeni branşlar ile çocukların zeka potansiyelini tanıması ve geliştirmesini hedeflediklerini vurguladı. Köseli, şunları kaydetti:

"Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak daha fazla çocuğa dokunabilmek için mevcut branşlarımıza iki branş daha ekliyoruz. Çocuklarımızın stratejik düşünme yeteneklerini geliştireceğine inandığımız Akıl ve Zeka Oyunları ile Satranç branşlarında da faaliyetlerimize başlıyoruz. Kulüp olarak çocuklarımızın yeteneklerini geliştirebileceği, doğru davranış ve becerileri en verimli şekilde kazanabileceği eğitim ortamlarını hazırlamaya devam edeceğiz. Akıl ve zeka oyunlarının yanında satranç branşı ile çocukların zeka potansiyelini tanıması ve geliştirmesini, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesini, hızlı ve doğru karar vermesini ve problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesini hedefliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ferdi Zeyrek'in de gönülden tebrik ettiği Dünya Satranç tarihinin en genç 'Büyük Usta' listesinde yer alan 13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş gibi sporcularımızın bünyemizden çıkması için her çocuğumuzu Akıl ve Zeka Oyunları ile Satranç branşlarıyla tanıştırmak istiyoruz. Bu doğrultuda Matematik Öğretmeni Sayın Kuzey Şimşek'in koordinasyonunda faaliyete geçireceğimiz akıl ve zeka oyunları ile satranç branşlarına tüm çocuklarımızı bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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