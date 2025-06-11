Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Elektrik Kazası Soruşturmasında İki Şüpheli Serbest Bırakıldı

(MANİSA) – Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirdiği elektrik kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 Haziran gecesi saat 23.35 sıralarında, evindeki havuzda meydana gelen arızayı kontrol etmek amacıyla makine dairesine inen Başkan Ferdi Zeyrek, burada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda, havuzun bakımını yaptığı belirlenen Y.Ö. ile kaçak akım olduğunu bildirmediği öne sürülen ve site içerisinde bakım ve güvenlik işleriyle ilgilenen A.S., dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.