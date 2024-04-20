Manisa Belediye Başkanı Lüks Makam Odası Hakkında Konuştu - Son Dakika
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Manisa Belediye Başkanı Lüks Makam Odası Hakkında Konuştu

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Manisa Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, AKP'li eski başkan Mehmet Çerçi'nin yaptırdığı lüks makam odası hakkında açıklamalarda bulundu. Balaban, imkanlarının olduğu an daha mütevazı bir makam odasına geçmeyi istediğini söyledi.

20.04.2024 17:29  Güncelleme: 17:45
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Haber: DUYGU NİL ÖZER/ Kamera: EYLEM LADİN DEĞER

(ANKARA) Manisa'nın Yunusemre ilçesi Belediye Başkanı Semih Balaban, AKP'li eski başkan Mehmet Çerçi'nin yaptırdığı lüks makam odası hakkında açıklamalarda bulundu. Balaban, "İmkanlarım olduğu an daha mütevazı bir makam odasına geçmeyi tabii ki istiyorum. Bizim tarzımız değil, bizim hayatımız hep mütevazılıkla geçti" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Genel Merkezi'nde başlayan "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı"na katıldı.

Balaban, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bizi bu göreve getiren Yunusemre halkına, hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Makam odası gerçekten bize uygun değil, oldukça lüks döşenmiş. Belediyemiz borçlu bunu da önümüzdeki günlerde açıklayacağız, araştırmalarımızı yapıyoruz ama 1 milyar liranın üzerinde bir borç var. Bu da tabi çok ciddi bir borç. Fakat bizim şu anda ilk işimiz makam odasını falan değiştirmek değil. Düze çıkana kadar aynı şekilde devam edeceğiz, etmek zorundayız. Bizim belediye başkan yardımcılarımız bile makam aracı kullanmıyorlar, kendi araçlarıyla gidip geliyorlar. Bu süreçten alnımızın akıyla çok kısa zamanda çıkacağız. Aldığımız tasarruf tedbirleri ve ortak akla dayalı yatırımlarla ama şunu söyleyeyim bu makam bize göre değil, uygun bir belediyecilik anlayışı değil diyeyim.

"BORÇLA KARŞILAŞACAĞIMIZ BEKLİYORDUM AMA BU KADAR DEĞİL"

Ben borçla karşılaşacağımızı bekliyordum, çok şişkin bir personelle, bankamatik memurlarıyla karşılaşacağımı bekliyordum ama bu kadarını açık söyleyeyim ben de tahmin edemedim. Umduğumuzdan da kötü bir ekonomik tabloyla karşı karşıyayız ama bu bizim görevimiz, ateşten gömleği üzerimize giydik. Bunları hep vatandaşlarımıza da söyledim, 6 aylık bir nefes alma zamanı istiyoruz sonrasında süreç en iyi şekilde vatandaşlarımızın lehine işleyecek. İcraatlerimiz ise halk meclisleri oluşturacağız ve büyük iyiliksever firmalarla da görüşüp yarım kalan işleri onlarla birlikte ortak akılla devam ettireceğiz."

Borçları azalttıklarında daha mütevazı bir makam odasına geçeceğini belirten Semih Balaban, "İmkanlarım olduğu an daha mütevazı bir makam odasına geçmeyi tabiİ ki istiyorum. Bizim tarzımız değil, bizim hayatımız hep mütevazılıkla geçti. Yine mütevazı yaşam bizim ayrılmaz bir parçamız olacak ama şu an 1 lira kendi adıma, 'benim makam odamı düzelteyim' adına harcama şansımız yok. Bu saygısızlık olur. Bir müddet bununla idare edeceğiz daha sonra onları satışa çıkartıp mütevazı bir makam odasına geçeceğiz" dedi.

Manisa Belediye Başkanı Lüks Makam Odası Hakkında Konuştu
Kaynak: ANKA

Mehmet Çerçi, Yunusemre, Balaban, Manisa, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Belediye Başkanı Lüks Makam Odası Hakkında Konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • huseyin ergun: Artırdıklarınızla pub açın. Mersini örnek alın. Zavallılar en son herhalde 30 sene önce görmüşler makam odasını. Bunlar 100 yıl sonrası düşünülerek yapılan belediye binalarını anlayamamışlar makam odasına takmışlar. Sadece bar yapmayı unutmuşlar. Onu da siz tamamlayın artık. Sizin uzmanlık alanınız 0 0 Yanıtla
  • Selma Çınar: Hehe, inandık sana da inandık, alacaklarıda assana, Mehmet çerçi gibi birine bile laf edene bak 0 0 Yanıtla
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