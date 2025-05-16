Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Zeyrek, Halk Otobüsü Esnafıyla Bir Araya Geldi

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, şehir genelinde hizmet veren halk otobüslerinin kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi. Başkan Zeyrek, şoför esnafının yaşadığı sıkıntılara çözüm getiren kilometre bazlı yeni sistemle önemli bir destek sağladıklarını belirterek, tek beklentisinin, vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden memnun kalması olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, toplu taşıma hizmeti veren kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıya, Zeyrek'in yanı sıra Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, MANULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Engin Ermiş, Genel Müdürü Özgür Temiz, kooperatiflerin başkanları ve yöneticileri katıldı. Başkan Zeyrek, "Seçim döneminde verdiğimiz sözleri tutarak, kontak kapatma noktasına gelmiş olan halk otobüsü esnafımıza destek olduk. Daha önce uygulanmamış kilometre bazlı sisteme geçtik. Uyguladığımız kilometre sistemin ne kadar doğru bir adım olduğunu görüyoruz. Genel başkanımız da arayarak memnuniyetini iletti ve Türkiye'ye örnek olduğumuzu söyledi. Ancak ben sizden ilk günden bu yana sadece bir şey istedim, vatandaşların mağdur olmaması. Ulaşım sisteminden memnun kalmaları, duraklarda beklememeleri. Tek talebim bu" dedi.

"Bundan sonra şoför eğitimlerine başlayacağız"

Zeyrek, vatandaşlardan gelen şikayetleri de detaylı bir şekilde kooperatif başkanlarıyla paylaştı. Duraktan yolcu alınmaması, sefer saatlerine uyulmaması, araçların durumu ve şoförlerin davranışları gibi konulardaki şikayetlere dikkat çeken Zeyrek, bu durumun yeni sistemin sürdürülebilirliği açısından önemli bir engel teşkil ettiğini belirtti.

Zeyrek, kasım ayından bu yana kooperatiflere kilometre bazlı sistemle toplam 266 milyon 126 bin 214 TL destek sağlandığını vurgulayarak, "Bu çok ciddi bir kaynak. Bundan sonra şoför eğitimlerine başlayacağız. Ancak şikayetlerde azalma olmazsa bu sistem sürdürülebilir olamaz. Biz halkın parasını yine halka veriyoruz. Vatandaş durakta beklememeli, memnun kalmalı. 14 aydır, tüm sorunları ortak akılla çözmeye çalışıyorum. Sizinle iş birliğimizi sürdürmek istiyorum. Evet para kazanmanız gerekiyor, ananızın ak sütü gibi sizlere helal olsun, alın teriniz ile kazanıyorsunuz, ama vatandaşların mağdur olmaması gerekiyor. Vatandaşlar bu şekilde mağduriyet bildirmeye devam ettiği sürece, şikayetlerde, mağduriyette azalma olmazsa kusura bakmayın bu sisteme devam etmeyeceğim. Önüne geçmezsek bu sistem yürümez ve bunun önüne geçecek olan sizlersiniz" diye konuştu.

"Şikayetlerin önüne geçmek için çalışıyoruz"

155 No'lu Kooperatif Başkanı Fevzi Açıkel, Başkan Zeyrek'e yeni sistem dolayısıyla teşekkür ederek, kendi kooperatifleri ile ilgili şikayet oranlarını paylaştı. Açıkel, "Yolcunun durakta fazla beklemesi yüzde 25, şoför şikayeti yüzde 21, yolcu almama yüzde 13, yoğunluk yüzde 10 civarında. En büyük sorunumuz şoför bulmak. Türkiye'nin en yüksek maaşını veren kooperatiflerdeniz, ama hala şikayet alıyoruz. Şikayetlerin önüne geçmek için çalışıyoruz. Kooperatif olarak 6 yeni araç alıyoruz, her ay 10 araçla filomuzu tamamlayacağız. Siz yardımcı oluyorsunuz, destek veriyorsunuz. Çoğu ilde belediye ile kooperatifler arasında iletişim kopukluğu var, belediye ile başkanlarla görüşemiyorlar, bizde böyle bir durum yok. Siz ve daire başkanımız ile yöneticilerinizle sürekli iletişim halindeyiz, istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz" dedi. Açıkel, yeni sistemin kendileri için çok önemli olduğunu, daha iyi hizmet vermek için çalıştıklarını ve kimsenin bu sisteme zarar vermesine izin vermeyeceklerini dile getirdi.

"Sefer sayımızı yüzde 40 artırdık"

163 No'lu Şehzadeler Kooperatifi Başkanı Hüseyin Kocagöbek ise "Ciddi adımlar attık. Seferlerimizi yüzde 40 artırdık. Biz size karşı sorumluyuz. Göreve geldiğinizde Sizle konuştuk, siz bir söz verdiniz ve arkasında durdunuz. Biz de Ferdi Başkan'ımıza mahcup olmayalım, Başkan'ımızın vatandaşa karşı yüzünü aşağı eğdirmeyelim, diyoruz. Yeni sistem sayesinde eskiden 30 sefer yaparken şimdi 49 sefer yapıyoruz. Yolcu sayımızı da yüzde 40 artırdık" ifadelerini kullandı.

"Araç eksiğimiz var"

141 No'lu Kampüs Kooperatif Başkanı Vedat Yılmaz da "Şoförlerimizle ilgili eğitim programları olmasını istiyoruz. Daha önce eğitim verildi, faydasını gördük. Ancak şoför sirkülasyonu yüksek. Araç eksiğimiz var, hepsi çalışsa bile 'Durakta durmadı' şikayeti alıyoruz. Genel kurulu erkene çektik, 24'ünde alacağımız kararla araç sayımızı artıracağız. Evet şikayetler var, ama ben köyde oturuyorum, vatandaş çok net, sadece biz değil herkes 'Allah razı olsun' diyor, başka bir şey demiyor" dedi.

"Bizi bataktan kurtardınız"

19 No'lu Saruhanlı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Özgür Karakuzu, şunları söyledi:

"Siz gelmeseydiniz belki de biz bu işi bırakacaktık. Bizi bataktan kurtardınız, yeni yeni toparlandığımız için 5-6 ayda finansman olarak yeni araç alımında da adım atacağız. Üyelerimiz daha yeni yeni para kazanmaya başladı. Sanayi borçlarımızı yeni kapatmaya başladık. Klimalarımızı öncesinde bozulunca yaptıramıyorduk, şimdi mart ayında bakıma gönderdik."

Geleceğe yönelik projeler ve disiplin vurgusu

Başkan Zeyrek, toplantının sonunda toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik yeni projeleri de aktardı. Zeyrek, "Amacımız, Manisa'da yaşayan her vatandaşımızın toplu taşıma hizmetlerinden memnun kalmasını sağlamak. Şoför esnafımızın refahını düşünürken, halkımızın beklentilerini de göz ardı edemeyiz. Bu şehri birlikte yönetiyor ve sorunları birlikte çözüyoruz" diyerek, iş birliği ve disiplin vurgusu yaptı.