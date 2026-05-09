Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Alaşehir'de Muhtarlar ile Buluştu

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sorunları yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri kapsamında Alaşehir'de muhtarlar ile bir araya geldi. Alaşehir'in tüm sorunlarını çözmek için kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayan Dutlulu, "Kimseyi ayırmadan, bölmeden adil hizmet götüreceğiz. Biz her zaman sahada, halkımızın içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Besim Dutlulu'nun muhtarlar buluşması programı, Çamlık Park'ta gerçekleştirildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun ev sahipliği yaptığı programa; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

Görev süresi boyunca hayata geçirilen projeleri anlatan Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını ifade etti. Öküzcüoğlu, "Bugüne kadar 2 milyon metrekare kilit parke taşı döşedik, 70 kilometreyi aşan sıcak asfalt çalışması yaptık ve 20 düğün salonunu tamamladık. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla 10 çok amaçlı salonun yapımı sürüyor. 27 sondaj çalışmasıyla köylerimizi suya kavuşturduk, çiftçimize ve hayvancımıza mazot, fidan, yonca ve toprak analizi gibi pek çok alanda destek verdik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla dokunmadık gönül bırakmamaya gayret ettik. Besim Başkanımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Bir belediye başkanı olarak ilk kez arkamda böylesine büyük bir güç hissettim" diye konuştu.

ORTAK AKIL VE ŞEFFAF BELEDİYECİLİK

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da yerel yönetimlerde zihniyet değişimine vurgu yaparak, belediyeyi ortak akıl ile yönettiklerini belirtti. Şeffaflığın temel ilkeleri olduğunu ifade eden Dutlulu, "2024 seçimleriyle birlikte Manisa'da 'her şeyi ben bilirim' zihniyeti sona erdi. Biz bu şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışını 2019'da Akhisar, Turgutlu ve Alaşehir'de başlatmıştık. Bir mahallenin sorununu en iyi o mahallenin muhtarı bilir. Bu yüzden muhtarlarımızla sürekli diyalog halindeyiz. Ferdi Başkanımızla başlayan bu iş birliği sürecini, Büyükşehir bünyesinde de aynı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

ALAŞEHİR İÇİN YENİ PROJELER

Yerel yönetimlerin yaşadığı sıkıntıları yakından takip ettiğini dile getiren Dutlulu, Alaşehir'e yönelik müjdeleri ve yapılan çalışmaları paylaştı. Başkan Dutlulu, "Ferdi Başkanımız göreve gelir gelmez Alaşehir'in 234 milyon liralık içme suyu sorununu çözdü. Bu sene yapacağımız 21 yeni sondajla Alaşehir'de su sorunu tarih olacak. Geçen yıl tamamladığımız 80 kilometrelik asfalt çalışmasına bu yıl da devam edeceğiz. Hem şehir merkezinde hem de mahalle yollarında asfalt sorunlarını bir bir çözeceğiz. Üreticimize ve kırsal mahallelerimize verdiğimiz destekler artarak sürecek" ifadelerini kullandı.

Siyasi görüş ayrılıklarının seçim döneminde kaldığını belirten Dutlulu, önceliğin halka hizmet olduğunun altını çizdi. Dutlulu, "Seçim geride kaldı, şimdi çalışma zamanı. Sizler muhtar, bizler belediye başkanı olarak halkımıza hizmet etmekle yükümlüyüz. Kimseyi ayırmadan, bölmeden adil hizmet götüreceğiz. Biz her zaman sahada, halkımızın içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Besim Dutlulu ve Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, mahalle muhtarlarının taleplerini ve sorunlarını dinleyerek çözüm için notlar aldı.