Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Turgutlu'da Kurulan İftar Sofrasında Vatandaşlar ile Buluştu

05.03.2026 11:53  Güncelleme: 12:29
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Turgutlu ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlar ile bir araya geldi. İftar öncesi masaları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Dutlulu, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu, kurduğu iftar sofralarıyla kentin dört bir yanına taşımaya devam ediyor. Bu kapsamda Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleştirilen iftar programına; Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanı sıra CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, genel sekreter yardımcıları, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar yemeğinin ardından düzenlenen semazen, Hacivat-Karagöz ve jonglör gösterisi yoğun ilgi gördü.

"Dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz"

İftar öncesi masaları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Dutlulu, "Ramazanın bereketini 17 ilçemizde halkımızla paylaşıyoruz. Bu mübarek ayda aynı sofrada buluşarak birliğimizi ve kardeşliğimizi daha da güçlendiriyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

İftar programına katılan vatandaşlar da memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Hayriye Özçağıran:  "Güzel oldu Turgutlu'muz için iftar programı. Ramazanda hep beraber olmayı seviyoruz. Turgutlu halkı ve başkanımızla beraber olmak bizi mutlu ediyor. Rabbim hepimizi bayrama ulaştırsın."

-Şahin Yılmaz:  "Halkımızın birliği ve beraberliği için bu iftar programları çok önemli. Daha nicelerinin yapılması dileğiyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın'a çok teşekkür ediyoruz."

-Fatma Reçber:  "Böyle bir organizasyon yaptıkları için başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çok memnunuz. İnşallah daha güzel işler yapmaya vakti ve fırsatı olur. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Besim Dutlulu, Turgutlu, Güncel, İftar, Son Dakika

