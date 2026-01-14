Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu: "Dolu Dolu Bir Yılı Geride Bıraktık, 2026 Bizim İçin Daha da Yoğun Geçecek" - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu: "Dolu Dolu Bir Yılı Geride Bıraktık, 2026 Bizim İçin Daha da Yoğun Geçecek"

14.01.2026 09:29  Güncelleme: 10:36
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, 2026 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 2025 yılını değerlendiren ve yeni yılın projelerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Dolu dolu bir yılı geride bıraktık, 2026 bizim için daha da yoğun geçecek. Manisa’ya hak ettiği hizmeti getireceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni yılın ilk meclis toplantısını, Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yaptı. Dutlulu başkanlığında yürütülen toplantıda, gündem maddeleri meclis üyelerinin oylarıyla karara bağlandı. Toplantının açılışında duygusal bir konuşma yapan Dutlulu, geride kalan yılın kayıplarını unutmadı.

Dutlulu, "2026 yılının ilk meclisinde buluştuk. İnşallah Manisa'ya bol bol hizmet getirdiğimiz bir yıl olur. 2025 yılında kayıplarımız oldu. İki belediye başkanımızı kaybettik. Hem Ferdi Başkanımızı hem de Gülşah Başkanımızı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Geride kalan haftada iki önemli olay yaşandığını belirten Dutlulu, bunlardan birinin yağış olduğunu söyledi. Dutlulu, şunları kaydetti:

"Bizim altyapımızın kapasitesinin üzerinde bir yağış oldu. Problemli yerleri takip ediyoruz, onların hepsine çözümler üreteceğiz. 400'ün üzerinde personelle sahada olan tüm daire başkanlarıma, tüm çalışanlarıma çok teşekkür ediyorum. Hemen hemen tüm vatandaşlarımıza yetişmeye çalıştık. Yetişemediğimiz vatandaşlarımızdan da tekrar özür diliyorum. Eskiden aracı şirketler kullanıyorduk. Artık tüm ulaşım altyapımızı kendimiz yapıyoruz. Yazılımlar, makinalar kendimize ait. Herhangi bir aracı yok. 4G teknoloji olacak. Bundan sonra hesap üzerinden bir sistem olacak. Modern bir sistem kurduk. Genelde bu tip sistemlerin geçişleri çok sancılı olur ama çok ciddi sıkıntı olmadan tam anlamıyla güzel bir sistem kuruldu. Bu bakımdan da Ulaşım Daire Başkanlığımıza, Genel Sekreter Yardımcımıza ve MANULAŞ yönetimine teşekkür ediyorum."

Perşembe günü Demirci ve Selendi'de olacaklarını söyleyen Dutlulu, şöyle konuştu:

"Üçüncü senede Muradiye, Manisa'nın örnek gösterilen en güzel mahallelerinden bir tanesi olacak"

"Kent Lokantası açılışlarımız olacak. Demirci'ye daha önceki dönemlerde giderken çok zorlanıyorduk. Çünkü yıllar süren bir altyapı problemi vardı. Altyapı yapılmış, yollar yapılmamıştı. Şu anda gerçekten Demirci, hak ettiği şekilde güzel yollara sahip. Yıllar boyu özlenen yatırıma kavuşmuş durumda. 2 milyarlık bir yatırım yapıldı. Atık su arıtma tesisi, 80 kilometre kanalizasyon, 85 kilometre içme suyu hattı ve tüm yolların yapımı tamamlandı. Daha önceki yönetim döneminde başlayan, Ferdi Başkan döneminde devam eden süreçte yolların yapımı benim dönemime nasip oldu. Alnımızın akıyla buradan çıktık. Burada Ferdi Başkan çok cesur bir hamle yaptı, ihale sürecini başlattı. Muradiye'nin de altyapı ve arıtma tesisi için çalışmalara başlanıldı. Çalışma yaklaşık 2 yıl sürecek. Burada içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatları değişecek. Yeni bir arıtma tesisi yapılacak, içme suyu deposu yapılacak. Bunlar yapılırken tüm yollar kazılacak ve tekrar asfaltlanacak. Biraz yorulacağız, üzüleceğiz. Ama güzel bir son olacak. Üçüncü senede Muradiye, Manisa'nın örnek gösterilen en güzel mahallelerinden bir tanesi olacak. Yaşanacak ulaşım sorununu da Yunusemre Belediyesi'yle ortaklaşa hızlı bir şekilde çözeceğiz. Orada bir de kavşak projemiz var. Onun da ihalesini, Ergenekon Kavşağı'nın yapımının sonuna gelinirken yapacağız. Altyapı tamamlanırken, Muradiye'nin giriş çıkışlarını da rahatlatarak güzel hale getireceğiz" ifadelerini kullandı."

Üstyapı çalışmaları, kırsalda destekler ve sosyal belediyecilik faaliyetlerini sıralayan Dutlulu sözlerini, şöyle sürdürdü:

"11 bin annemiz Anne Kart ile ücretsiz ulaşımdan faydalanıyor"

"2025 yılı hedefimiz olan 700 kilometre sathi kaplamayı fazlasıyla geçtik. Şehir merkezinde ve ilçelerde 75 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. 70 bin ton su ve 17 milyon lira tasarruf sağladığımız kurakçıl peyzaja geçtik. Kırsal kalkınma faaliyetlerine desteğimiz 180 milyon liraya ulaştı. Bin 906 üreticiye 525 bin kilogram tohum, binlerce litre sıvı gübre desteği sağladık. Süt kooperatiflerine soğutma tankı desteğinde bulunduk. Kula ve Gördes'te yüzde 100 hibeli buzağı büyütme setleri dağıttık. Kadın üreticilere yüzde 100 hibeli kovanlar ve ekipmanlar dağıttık. Çiftçilerimizin ilaçlama ve yangınla mücadele gücünü arttırmak için 137 taral tesisi yaptık.  11 Kent Lokantası, 14 Halk Mandıra ve 63 Halk Ekmek noktası ile temel gıdayı ulaşılabilir hale getirdik. 11 bin annemiz Anne Kart ile ücretsiz ulaşımdan faydalanıyor. 15 bin öğrencimize kırtasiye, 5 bin öğrencimize 6 bin lira nakdi destek sağladık. 409 engelli vatandaşımıza akülü sandalye, hasta yatağı ve beyaz baston gibi desteklerde bulunduk."

Dutlulu, "Geçtiğimiz haftalarda AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur bir açıklama yaptı. Manisa Lisesi altına büyük bir otopark yapmak istiyoruz. Destekleri için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben bu projenin gerçekleşeceğine inanıyorum. Projenin ihale aşamasına başlayacağız. Manisa standartları için çok büyük bir otopark olacak. Turgutlu Ergenekon Kavşağı ve Akhisar Ay-yıldızlı kavşağının ihale süreçleri başlıyor. Aynı zamanda Saruhan Otel kavşağının da proje ihale sürecini başlatıyoruz. Eski Migros alanında alışveriş için dükkanların, iki katlı yer altı otoparkının, konutların olduğu ve Manisa'nın en güzel en büyük salonunun olacağı Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi projemizin ihalesini de bu aylarda gerçekleştireceğiz. Dolu dolu bir yıl geçirmiştik ama 2026 bizim için daha yoğun geçecek. Manisa'ya hak ettiği hizmeti inşallah getireceğiz" diye konuştu.

Meclis toplantısında, 2026 yılında görev yapacak Denetim Komisyonu Üyeleri de seçildi. Meclisteki parti grupları tarafından belirlenen isimler kapalı oylama yönetimi ile belirlendi. Seçimde CHP'den Ozan Kıvrak, Tamer Aluş ve Elif Sümeyye Duygulu, AK Parti'den Berk Mersinli, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ise Hakan Yünlü Denetim Komisyonu Üyeleri olarak belirlendi.

Kaynak: ANKA

