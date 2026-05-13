Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu: "Soma Halkının Mağduriyetinden Siyasi Çıkar Sağlamaya Çalışmayın"

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Mayıs ayı meclis toplantısında Soma Bölgesel Isıtma Sistemi üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Sürecin tamamen Enerji Bakanlığı ve ilgili şirketlerin kararları doğrultusunda ilerlediğini belirten Dutlulu, "Soma halkının mağduriyetinden siyasi çıkar sağlamaya çalışmayın" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu yönetiminde toplandı. Meclis öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde yürüttüğü projeleri paylaştı.

SOMA'DAKİ ISINMA SORUNU

Dutlulu, Soma'daki ısınma sorununun temel kaynağının belediye değil, termik santralin işletme kararları olduğunu vurgulayarak, Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.'nin 16 Şubat 2026 tarihli resmi kararını gösterdi. Dutlulu, şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı açıklamada, ekonomik ve operasyonel koşullar nedeniyle santral faaliyetlerinin sürdürülebilir olmadığını ve durdurulmasına karar verildiğini açıkça beyan ettiğini ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, milletvekilleri ve oda başkanlarının katıldığı toplantıda sürecin netleştiğini belirten Dutlulu, "Sayın Bakanımız, sistemin sürdürülebilir olmadığını ve vatandaşın önümüzdeki kış soğukta kalmaması için acilen doğalgaza geçilmesi gerektiğini bizzat ifade etti. Bu bir tercih değil, devletin ilgili kurumları tarafından alınan bir karardır" diye konuştu.

İKİ SİSTEMİN AYNI ANDA ÇALIŞAMAYACAĞI VURGUSU

Muhalefetin "iki sistem birlikte çalışsın" önerisinin teknik olarak imkansız olduğunu vurgulayan Dutlulu, "Doğal gaz firmasıyla yaptığımız protokol gereği, Nisan ayında sistemi kapattık. Teknik olarak sıcak su hattı ile doğalgaz hattının aynı anda çalışması mümkün değildir. Sürekli patlayan sıcak su boruları, doğalgaz hattı için büyük risk taşımaktadır. Kendi Bakanını, doğalgaz firmasını ve santralin resmi açıklamalarını yalanlayarak halkı yanlış yönlendirenlere hayretle bakıyoruz. Bu tutum iyi niyetli değildir. Soma halkının mağduriyetinden siyasi çıkar sağlamaya çalışmayın" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR'DEN VATANDAŞLARA MADDİ DESTEK

Soma halkının geçiş sürecindeki mağduriyetini azaltmak için Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alacağını açıklayan Dutlulu, güvence bedeli ve katılım bedellerinin vatandaşlara iade edileceğini açıkladı. Bu ödemelerin, hane içindeki tesisat ve kombi yatırımları için önemli bir finansal katkı sağlayacağını belirten Dutlulu, doğalgaza başvuran vatandaşlara öncelik verileceğini ifade etti.

Soma Belediyesi ile koordineli bir şekilde altyapı seferberliği başlatacaklarını söyleyen Dutlulu, "3 tane oy almak uğruna Soma'nın geleceğiyle oynamayın. İnanılmaz bir yatırım gerekecek; sokaklar kazılacak, asfalt şantiyelerimiz gece gündüz Soma için çalışacak. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Lütfen biraz vicdan; Soma halkının yanında olun ve sorunları hep beraber çözelim" ifadelerini kullandı.

TRAFİĞİ RAHATLATMAYA YÖNELİK ADIMLAR

Kentin trafik yükünü hafifletecek projelerin son durumuna değinen Başkan Dutlulu, Saruhan Otel Kavşağı'nda zemin etütlerinin sürdüğünü ve yaz aylarında temel atmayı planladıklarını belirtti. Akhisar üstgeçidi için de benzer şekilde zemin etütlerinin başladığını ve hızla inşaat aşamasına geçileceğini kaydeden Dutlulu, "Turgutlu Ergenekon Kavşağı'nın ihalesi bu ay yapılacak ve yaz aylarında yapımına başlanacak. Bu proje, Akhisar ve Saruhan Otel kavşaklarının toplamından daha büyük bir yatırım olacak. Ayrıca Muradiye'de yeni bir üstgeçit çalışmasına başlayacağız, Ahmetli Dibekdere'de ise sıcak asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" dedi.

19 MAYIS'DA GLÜTENSİZ KAFE AÇILACAK

Dutlulu, engelli vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran "Engelli Nakil Aracı" hizmetinin devreye alındığını ve Çölyak hastalarına yönelik glütensiz gıda desteğinin kesintisiz devam ettiğini söyledi. Dutlulu, 19 Mayıs'ta açılışı yapılacak yeni glütensiz kafenin de sağlıklı beslenmek isteyen vatandaşlar için önemli bir hizmet noktası olacağını ifade etti.