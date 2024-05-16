Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Akhisar\'da Pazar Esnafını Ziyaret Etti

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Akhisar ilçesinde ziyaretleri kapsamında semt pazarı esnafını ziyaret etti. Başkan Zeyrek, pazaryeri ziyaretinde esnaf ve vatandaşların istek ve talepleri dinledi.

Ziyarette Başkan Zeyrek'e Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet eşlik etti. Başkan Zeyrek, ziyarette pazar esnafı ve alışveriş için pazara gelen Akhisarlılarla sohbet ederek hayırlı işler dileklerinde bulundu. Pazar esnafı ile halkın istek ve taleplerini dinleyen Başkan Zeyrek, Akhisar için planlanan projeler hakkında bilgiler verdi.