Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Yüreğimiz yangın yeri... Çok kıymetli bir dostumuzu, yol arkadaşımızı, Ferdi Başkanımızı kaybettik. Onun gülüşü, samimiyeti, adanmışlığı... Hepimizde derin izler bıraktı. Manisamızın, partimizin ve ülkemizin yeri asla dolmayacak bir değeriydi. Işıklar içinde uyu" dedi.

Evinde elektrik çarpması üzerine hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti. CHP Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Zeyrek'in vefatı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yüreğimiz yangın yeri... Çok kıymetli bir dostumuzu, yol arkadaşımızı, Ferdi Başkanımızı kaybettik. Onun gülüşü, samimiyeti, adanmışlığı... Hepimizde derin izler bıraktı. Manisamızın, partimizin ve ülkemizin yeri asla dolmayacak bir değeriydi. Ailesine, sevenlerine, Manisa'ya ve hepimize sabır diliyorum. Ferdi Başkanım, seni hiç unutmayacağız. Işıklar içinde uyu…"