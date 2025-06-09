Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Çok değerli yol arkadaşımız Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'i akla hayale gelmeyecek ihmaller zinciri sonucu kaybetmenin derin bir üzüntüsü ve öfkesi içerisindeyiz. Boğazımız düğüm düğüm. Ah Ferdi başkanım... Yaktın içimizi. Başımız sağ olsun" dedi.

6 Haziran 2025 Cuma akşamı elektrik çarpması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Çok değerli yol arkadaşımız Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'i akla hayale gelmeyecek ihmaller zinciri sonucu kaybetmenin derin bir üzüntüsü ve öfkesi içerisindeyiz. Boğazımız düğüm düğüm. Ah Ferdi başkanım... Yaktın içimizi. Başımız sağ olsun."