Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Kazası Soruşturma Altında

(MANİSA) – Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

6 Haziran gecesi saat 23.35 sıralarında evindeki havuzda meydana gelen arızayı kontrol etmek üzere makine dairesine inen Başkan Zeyrek, burada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunun ardından, havuzun bakımını yaptığı belirlenen Y.Ö. ile kaçak akım olduğunu bildirmediği öne sürülen site içerisinde bakım ve güvenlik işleri ile ilgilenen A.S. dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.