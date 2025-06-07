Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

(MANİSA) – Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisinin devam ettiği Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi gelen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Kişiliğiyle siyaset tamamen örtüşmüştü. Onun sağlığı için dua ediyoruz. Onun için buradayız. Manisa için, Türkiye için çok önemli bir isim" dedi.

Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde sürüyor. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Zeyrek'in hayati fonksiyonlarında iyileşme belirtileri gözlemlenirken, dayanışma ve destek ziyaretleri de devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, hastaneye gelerek Zeyrek'in yakınlarıyla görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Başarır, ziyarete ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Başarır, Zeyrek'in hem kişiliği hem de siyaset tarzıyla toplumda önemli bir yer edindiğini belirterek, "Ferdi Başkan arkadaşımız, dostumuz, bir belediye başkanı, bir siyasetçi zaten çok iyi bir insan. Kişiliğiyle siyaset tamamen örtüşmüştü. Onun sağlığı için dua ediyoruz. Onun için buradayız. Manisa için, Türkiye için çok önemli bir isim. Gerçekten talihsiz bir kaza sonucu buraya geldi" ifadelerini kullandı.

Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin olumlu gelişmelerin olduğunu vurgulayan Başarır, şunları söyledi:

"Sağlık durumunun iyiye gittiği söyleniyor ve iyi gideceğini umuyoruz. Çok güçlü. Hem karakteri hem fiziği hem vücudu çok güçlü. İnanıyoruz, o tekrar Manisa'ya hizmet edecek. Bizlerle dost olacak. Konuşurken zorlanıyorum çünkü Ferdi kardeşimin Mimarlar Odası'nın başkanı olduğu o günlerden bugüne kadar tanıyorum. Gerçekten çok değerli bir isim. Çok iyi bir insan, iyi insan tanımına oturan bir kişi. Arayan çocukları, yaşlıları hiç kimseyi kırmazdı. Bayram sabahı da arayan bir kardeşimizin tekerlekli sandalyesini getirip bizzat teslim etmişti."

Başarır, bayram sabahı Zeyrek ile yaptığı son telefon görüşmesine dair şu ifadeleri kullandı:

"15.41'de beni aramıştı, bayramlaşmıştık. 'Niye Manisa'ya gelmiyorsun' demişti. Dedim; genel başkan burada, sen burada. Biz ne yapalım Manisa'da, siz varsınız diye espri yapmıştık. Gece bu haberi aldım. Dediğim gibi burada olacağız, burada bekleyeceğiz, dua edeceğiz. İyileşmesi için doktorlar her şeyi yapıyor. Bu bahçede onu bekleyeceğiz" dedi.

Zeyrek'in şu an kendisini duyabileceği varsayımı üzerine ne söylemek isterdiniz sorusuna ise Başarır, duygulanarak, "Onu çok sevdiğimi söylerdim" yanıtını verdi.