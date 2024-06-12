Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, MCBÜ öğrencileriyle buluştu

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde (MCBÜ) öğrencilerle bir araya geldi. Teknofest'teki yarışmalarda finale kalan öğrencilerle buluşan Başkan Zeyrek, "Sizlerin Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden talepleriniz olmuştu. Bütçemiz oranında isteklerinizi karşılayabildik. Bu destek büyüyerek önümüzdeki dönemde de devam edecektir" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Rektör Prof. Dr. Rana Kibar ile birlikte Celal Bayar Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Yapay Zeka ve İnovasyon Atölyesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler, Başkan Zeyrek'e TÜBİTAK ve Erasmus+ projelerine ilişkin bilgi verdi.

Öğrenciler, proje ofisinde sunum yaptı

Öğrenciler, Başkan Zeyrek'e, MCBÜ'deki Stream ve Yapay Zeka faaliyetlerini anlattı. Akademik danışman Öğr. Gör. Mehmet Nuri Öğüt ile öğrenciler tarafından hayata geçirilerek Teknofest'te finale kalan projenin sunumu da yapıldı. Sunumda, Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması ve Hava Savunma Sistemleri Yarışması kapsamında, VTOL İHA ve Hava Savunma Sistemleri'ne yönelik tasarlanan proje hakkında bilgi verildi.

Başkan Zeyrek, Büyükşehir Belediyesi ile Celal Bayar Üniversitesi iş birliğinde topluma fayda sağlayan birçok projenin gerçekleştirilebileceğini söyledi. Finale kalan projenin destekleneceğini belirten Başkan Zeyrek, "Sizlerin Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden talepleriniz olmuştu. Bütçemiz oranında isteklerinizi karşılayabildik. Bu destek büyüyerek önümüzdeki dönemde de devam edecektir" diye konuştu.

"Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen tüm desteği sizlere vermeye devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Zeyrek, "Hepinizin eline sağlık. Bu çalışmalarınız hem Manisam için hem de ülkem çok değerli. Sizlere 'çalışma arkadaşlarım' diye hitap etmek istiyorum. Çünkü oluşturduğunuz bu projelerin belki bir kısmı sadece proje aşamasında kalacak. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın ki; bu projelerden bir tanesi bile hayata geçerse, hem sizin medarıiftiharınız olacak hem Manisam hem de ülkemin aydınlık yarınları için öncü bir proje olacaktır. Bu konuda Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen tüm desteği sizlere vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rektör Kibar'dan Başkan Zeyrek'e teşekkür

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Başkan Zeyrek'e gerçekleştirdiği ziyaret ve verdiği destek için teşekkür ederek, "Öncelikle, Teknofest kapsamında öğrencilerimizin hazırladığı bu projeye sağladığınız mali destek için çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin bahsettiği projelerle ilgili olarak, sizin de projelerinize paydaş olmak, bizi de çok mutlu eder. Biz de üniversitemizin gerek proje koordinasyon birimindeki arkadaşlarımıza gerekse de öğretim üyesi ve öğrencilerimize belediyemizin yapacağı her türlü projede paydaş olmaktan gurur duyarız. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun" dedi.