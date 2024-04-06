Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şeffaf ve Ulaşılabilir Bir Belediye Başkanı Olacağını Belirtti

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HABER: ECE AZAK – KAMERA: KERİM UĞUR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ulaşılabilir bir büyükşehir belediye başkanı olacağını belirterek, "Bu bina, bu koltuk, bu oda Manisa'daki herkese açık. Herkes istediği zaman burada derdini anlatabilecek ve derdini dinleyecek olan bir tane başkan bulacak" dedi. Manisa'da şeffaf bir belediyecilik anlayışının hakim olacağını vurgulayan Zeyrek, "Herkes şeffaflığı görecek, paylaşımın ne demek olduğunu görecek ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin gücünün nasıl halka yansıtıldığını 5 yıl boyunca herkes her alanda görecek" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, büyükşehir belediye başkanlığı görevine gelmesinin ardından Manisa'nın 74 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesine ve Manisa'da hayata geçireceği projelere ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Manisa'da CHP'nin 74 yıl sonra belediye başkanlığını kazanmasını değerlendiren Zeyrek, "Partimin bayrağını Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde dalgalandırmak en büyük hayalim hedefimdi. Bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Sonrasında daha da güzel bir mutluluk, Manisa'nın evladı olan Sayın Genel Başkanım Özgür Özel'in yüzünü yere eğdirmeyerek onu da gururlandırmak ve taçlandırmak benim en büyük hayallerimden ve hedeflerimden bir tanesiydi. Bu hedefe ulaşmanın mutluluğunu da yaşıyorum. Artık Manisa'da sosyal belediyecilik gelecek, eşitlik gelecek, adalet gelecek ve herkesin derdini dinleyen dertlerine derman olan bir başkan gelecek. Yapacaklarımız sadece lansmanda anlattıklarımızla da kalmayacak. Manisa'nın her sorununa değinen, onların derdiyle dertlenen bir başkan gelecek" dedi.

"5 YIL BOYUNCA HERKESİ TEMSİL EDEN BİR MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLACAK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketinde, büyükşehir belediye başkanı olmanın etkilerini de dile getiren Zeyrek, "Genel Başkanımızın Manisa üzerinde pozitif ayrımcılık yapacağından benim hiçbir şüphem yok. Çünkü ben Manisa'yı çok seviyorum. Genel Başkan da Manisa'yı çok seviyor. Biz her şeyden önce Manisalıyız ve Manisalılar bizim için hep pozitif ayrımcılık gözetilmiştir. Genel Başkan da bunu gözetmeye devam edecektir. Dezavantaj olacağını hiç zannetmiyorum çünkü ben 1 buçuk milyon insanın Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım. Bize oy atan, atmayan değil; gönlü bizde olup da oy atmayan birçok tanıdığım var. Onlarla da el ele yürüyeceğiz ve 5 yıl boyunca herkesi temsil eden bir Manisa Büyükşehir Belediyesi olacak" diye konuştu.

"SU YÜZDE 30 İNDİRİMLİ OLACAK"

Ulaşılabilir olmanın ve şeffaflığın öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirten Zeyrek, hayata geçireceği ilk çalışmanın ise su fiyatlarının seçimden önce vadettiği gibi ilk 2 tonda 1 TL, sonraki adımlarda da yüzde 30 indirimli olacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Reel bir projeden bahsetmiyorsanız öncelikle ulaşılabilir olmak ve şeffaflık bizim ilk önce yapacağımız işlerden bir tanesi. Daha sonra her yerde söz verdiğim gibi suyun ilk 2 tonu 1 TL olacak ve sonraki adımlarda yüzde 30 indirim olacak ve kartlı sayacı artık zorunluluk halinden kaldırıp isteyene serbest bırakmak bizim ilk yapacağımız işlerden bir tanesi. Daha sonra da halkımızın refahını geliştirebilecek ve onların ceplerini doldurabilecek projelerimizle devam edeceğiz."

Ulaşılabilir bir büyükşehir belediye başkanı olacağının altını önemle çizen Zeyrek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu bina, bu koltuk, bu oda Manisa'daki herkese açık. Herkes istediği zaman burada derdini anlatabilecek ve derdini dinleyecek olan bir tane başkan bulacak karşılarında ve hiçbir şeyden çekinmesinler. Bizi ileriye taşıyacak olan bir adımı önüne götürecek olan herkesin fikrine ve düşüncesine saygılıyız ve ihtiyacımız var. Onlarla birlikte aynı paydaşta bulunarak Manisamızın yaşanılabilir bir kent haline getirmek, artık dışarıya gittiklerinde özenen değil özenilen bir Manisa'yı oluşturmak için çalışacağız. Ben 1 buçuk milyon vatandaşımla birlikte yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Artık kapalı kapılar haricinde hiçbir şey olmayacak. Herkes şeffaflığı görecek. Herkes paylaşımın ne demek olduğunu görecek ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin gücünün nasıl halka yansıtıldığını 5 yıl boyunca herkes her alanda görecek.