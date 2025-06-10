Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Son Yolculuğuna Uğurlandı

(MANİSA) - Geçirdiği kaza sonucu 48 yaşında haşatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in naaşı cenaze aracı içerisinde Şehzadeler ilçesindeki Çatal Mezarlığı'na getirilerek, toprağa verildi.

Geçirdiği kaza sonucu 48 yaşında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in naaşı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından cenaze aracına alındı.

Zeyrek'in naaşı on binlerce Manisalı ve sevenlerinin alkışları eşliğinde Şehzadeler ilçesindeki Çatal Mezarlığı'na götürülmek üzere yola çıkarıldı. Manisalılar yol boyunca tekbir getirerek, "Manisa seninle gurur duyuyor" ve " Ferdi Başkan" sloganları attı. Zeyrek'in naaşını taşıyan cenaze aracına yol boyunca kırmızı karanfiller atıldı.

Ferdi Zeyrek'in cenazesi, Çatal Mezarlığı'ndaki aile kabristanında Zeyrek'in ailesi ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla toprağa verildi.

Çatal Mezarlığı'nda AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan ile CHP Genel Başkan yardımcıları da bulundu.